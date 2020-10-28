新竹縣政府所舉辦「來竹縣約會吧！」秋遊星夜季系列活動，10月31日下午5點在水圳森林公園規畫嘻哈樂團類型音樂會，邀請高爾宣、陳零九等深獲年輕人喜愛歌手連番開唱，現場還有50攤美食、文創小物市集。當天上午還有新竹縣高中、大專校院社於同地點演出，下午4點則有「新竹攻城獅職業籃球隊見面會」，現場限量發放200張海報，並開放20名球迷與球員合影。

新竹縣長楊文科表示，秋遊星夜季系列活動受到年輕人喜愛，除了音樂會之外，水圳森林公園晚間還有「星夜森林」藝術裝置，展至31日止，包含「星空下的皮皮獅」、「銀河星鑽」，點亮公園夜晚。

知名歌手高爾宣10月31日晚間將於竹北市水圳森林公園開唱。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

31日上午9點在水圳森林公園有新竹縣高中、大專校院社團聯合表演，下午4點則有「新竹攻城獅職業籃球隊見面會」，現場限量發放200張海報，並開放20名球迷與球員合影。

另外，新竹縣政府文化局邀請國立臺灣戲曲學院青年劇團，10月31日晚上6點30分，在竹東鎮二重埔五穀宮，舉辦「109年新竹縣藝術歸鄉傳統戲曲巡演活動《仙狐奇緣》」，結合全系師生之力，傳承客家表演藝術。

客家戲劇《仙狐奇緣》內容描述狐靈聖母的美麗女兒們，出遊時遇到萬獸洞虎王看上狐三姐的美貌，而強搶逼親，狐虎大鬥但狐三姐不敵，後由砍樵的青年劉海所救，而衍生出一串有趣故事。

10月31日在新瓦屋客家文化保存區還有「2020風味新竹文化節」，上午10點到下午5點，展現新竹縣29處社區營造、9所地方文化館夥伴的社區營造成果，還有限量闖關活動小禮物。

(中時 )