第4季一向來是水泥傳統旺季，不少工程建案都趁著年底加緊趕工，市場需求強勁，水泥業者營運也將迎來高峰，亞泥(1102)今日成為水泥類股的領頭羊，漲幅一度逼近2%，東泥(1110)緊跟在後，漲幅一度落在1.7%左右，台泥(1101)及環泥(1104)等守在平盤上方，帶動水泥指數上漲約0.7%，表現相對強勢。

進入9月後，大陸水泥報價開始喊漲，十一長假結束後，華中、華南等區水泥價格漲幅在5~7%之間，由於大陸各地方政府加強基建，第4季是傳統旺季，加上大陸水災後的重建商機，法人看好，西進的水泥業者第4季營運將會高水準的演出。

大陸市場的營收已占亞泥整體營運7成以上，亞泥中國營業區域所在的華中、西南地區水泥價格，在進入傳統旺季，各區水泥廠的庫容比漸漸下降，價格有往上的趨勢，法人預期，亞泥下半年的營運表現可望一季比一季來的好。除了本業以外，亞泥轉投資的嘉惠電力，今年以來獲利年成長都呈兩位數，在進入第3季售電高峰，下半年營運績效將對亞泥整體獲利加分不少。

(時報資訊)