研調機構IC Insights表示，因疫情影響消費，雖新款智慧型手機上市，但預計到2020年底DRAM價格將持續下滑，但未來在5G智慧型手機、伺服器及電腦等需求帶動，DRAM市場可望連續3年成長逾1成。

IC Insights最新報告指出，受疫情干擾，對於非必要的花費謹慎，新款智慧型手機發布後通常會帶來的DRAM漲價趨勢，今(2020年)年底恐難以重現。

新冠肺炎(COVID-19)爆發，民眾快速改變生活型態，遠距教學、網路購物及商業活動都出現劇變，今年上半年，DRAM報價在個人與商用運算需求增加下，帶動價格上揚。資料中心伺服器對DRAM需求也增長。報價顯示，今年6月DRAM均價曾上升至3.7美元，但7月、8月下降至3.51美元。

IC Insights預期，雖然今年5G智慧機的總出貨量上看2億支，至今年12月DRAM需求應不致明顯增加，5G智慧手機也不會造成DRAM供不應求，DRAM價格可能一路下滑到今年底。

IC Insights表示，包括三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）及美光（Micron）三大動態隨機存取記憶體（DRAM）廠皆保守預期，今年第4季及明年第1季DRAM銷售可能趨緩。其中，美光主要受華為禁令於9月15日生效影響；華為一季約貢獻美光5億美元DRAM業績。

IC Insights表示，儘管外界揣測美光部分產品可望獲准恢復供貨華為，不過，華為先前已儲備約6個月的DRAM庫存，美光即使獲准部分產品恢復供貨華為，預期對DRAM銷售仍難有顯著助益。

不過，展望未來，明年5G智慧手機出貨量可望達5億支規模，在5G智慧手機、伺服器及電腦等需求驅動下，DRAM市場可望連續3年成長逾1成。

(時報資訊)