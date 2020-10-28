馮惠宜／台中報導

日前太平區1位40多歲的高姓外籍配偶，獨自育4名子女，當時與前夫育有1女，目前由前夫照顧，離婚後又再與現任男友生育3名子女，因男友無業又居無定所，只好暫住前夫家，惟前夫家人反對，竟釀口角糾紛，坪林派出所員警到場處理並當起和事佬，也發現前夫的經濟狀況不佳，其中1位女兒還感冒無法就醫，員警見狀除自掏腰包讓小孩先就醫，還回派出所募集物質及通報馬上關懷申請救助金，讓一家人暫時度過難關。

太平警分局坪林派出所警員劉俊南、田武華日前中午執行巡邏勤務獲報大興路民宅有家庭糾紛，員警到場後發現高姓女子(柬埔寨籍)與其前夫家人發生口角糾紛，經瞭解高女員與前夫育有1女，後來因細故離婚，高女又與某男子交往生下3名子女，因高女之男友也是打臨工且居無定所，所以高女只好懇求前夫暫住其家中，平時就靠撿回收為生，加上2歲大的小女兒疑似感冒生病多日無錢就醫，生活更是雪上加霜。前夫家人發現高女暫住家裡，非常不諒解女方的行為，要求其離去竟而發生口角。

員警到場後先當起和事佬，並緩和雙方情緒，待瞭解女方的狀況後，憐憫小朋友是無辜的，就自掏腰包捐助新臺幣1000元，先讓小朋友就醫，事後在返所告知同仁這件事情，除先募得數千元外並提供白米、麵條、糖、罐頭等物品，讓高女一家暫度難關，並通報區公所申請急難救助。高女非常感謝警方的熱心幫忙，表示會盡力撫養小孩並努力過生活。

(中時 )