中國大陸第19屆五中全會於10月26～29日在北京舉行，官方將展開新一輪的十四五規劃，以推動經濟成長，政策作多心態濃，大陸兩市今（28）日不甩美股重挫，在國際股市大跌中逆勢上漲，帶動在台股交易的陸股ETF表現亮眼。

大陸五中全會重點除推出十四五規劃（2021至2025年）外，預料還將推出「2035遠景目標」的建議，在中美貿易戰火長達二年多下，十四五規劃內容備受市場關注。

上証指數及深証成分參考指數至今天下午1點左右，各上漲約0.16％及0.54％，上證50參考指數及上證180參考指數也都上漲約0.35％以上，而深證100參考指數及深證中小板參考指數更各大漲1％以上，因而帶動在台股連動的相關陸股ETF同步走揚。

包括中信中國50正2大漲超過3％，台新MSCI中國、中信中國50、台新MSCI中國正2、國泰中國A150、富邦上証正2、群益深証中小、富邦深100等，股價都大漲1％以上。

(工商 )