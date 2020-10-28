銀髮族再就業免驚，56歲的阿淇阿嬤參加勞動部勞動力發展署高屏澎東分署開辦的時尚造型設計美甲人才培訓班，培養第二專長，結訓後順利創業成立個人工作室，彩繪銀髮新人生。

個性開朗、樂觀，目前兒孫滿堂的阿淇阿嬤一直喜歡時尚流行及美的事物，尤其對藝術彩繪非常感興趣。晉升為阿嬤身分後，一直以帶孫為志業，在偶然的機會下得知高屏澎東分署委託樹德科技大學辦理時尚造型設計美甲人才培訓班，了解課程內容後，重新點燃內心對於藝術彩繪的熱情，於是勇敢的報名參加職業訓練。

阿淇阿嬤說在這次課程中學習到整體時尚造型及創意髮型設計，而服裝造型更結合飾品的穿搭，增添整體時尚造型的細膩度。另外透過老師的指導，完成指尖上不可思議的美甲藝術，讓創意構思與時尚設計，將指甲瞬間變成藝術品。阿淇阿嬤非常滿意該課程的內容與師資，驚呼原來職訓課程是如此豐富多元，讓她收穫滿溢。結訓後更一圓創業夢成立個人工作室，盡情發揮興趣及專長，阿淇阿嬤期許自己透過不斷地創新及技術提升，能提供每一位顧客最好的專業技術及服務品質。

為強化失業民眾的工作技能，重新開啟職場新人生，勞動力發展署辦理多元化職前訓練課程，每年開辦約1,800班次課程，其中中高齡（45-65歲）及高齡者（65歲以上）的參訓學員補助100％訓練費用，歡迎有興趣學習新技能或欲提升現有技能的失業民眾，把握機會踴躍報名，民眾除可至台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）查詢相關課程外，亦可撥打24小時免付費客服專線0800-777-888洽詢相關資訊。

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