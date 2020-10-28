台中市黃姓男子在22日深夜喝醉返家，不斷在自家門口前敲門、叫囂，引來居民報案，警方獲報到場後，趕緊聯絡社區主委，確認黃是否是該社區住戶，經確認後找來黃的家屬開門，體型比黃小1號的警員林富仁，平日有跑馬拉松的習慣，攙扶人高馬大的黃男返家，臉不紅氣不喘，展現好體力。

警方當時查出，25歲黃姓男子身分及住址後，連絡上社區主委協助辨識，主委找來黃男屬來查看開門，不過黃男等不到家屬開門便不支醉癱地上，林員見男子不醒且擋在社區大門，便一肩扛起醉男和其胞兄一同走回7樓家中讓他好好休息。

熱愛長跑及馬拉松運動，利用休假及下班之餘跑步訓練及參賽，即使年近50仍有好體力，雖然個子不高大，但是體型有如 「小鋼砲」，並且也利用他自己訓練出來的好體力，將酒醉癱倒在家門外的男子扛上7樓住處，讓他在家好好休息。

文昌派出所長麥建仁表示，林員雖身材較為瘦小，但平常喜愛馬拉松，1年參加多場賽事，甚至有參與合歡山高山馬拉松，體能扎實充沛，雖於和黃男有體型上的差距，但健步如飛將黃姓男子扛回家中。

(中時 )