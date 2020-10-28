明年元旦含萊克多巴胺美豬即將進口來台，台中、桃園等地方縣市政府對此訂定萊劑零檢出地方自治條例，然而地方政府近日卻收到行政院公文指出零檢出抵觸中央法規，內文要求地方檢討修正，國民黨主席江啟臣質詢時表示，國防部、教育部等中央單位都公開說明軍人、學生不吃萊豬，地方捍衛人民卻被發文恐嚇，痛批執政黨「雙重標準」、「惡質」。

立法院經濟聯席會今日續審「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」

江啟臣說，8月28日當蔡總統宣布開放來豬時，一堆中央單位如體育署、退輔會、國防部、教育部等都跳出來，說警察、軍人、國手、學生絕對不吃萊豬，既然中央機關都公開且發文說不吃了，地方訂定自治條例捍衛民眾食安卻被中央發文要求檢討修正，根本是雙重標準。

江啟臣指出，中央地方應該是一體，像教育部不敢明文規定營養午餐不得檢出瘦肉精，結果還發文封殺地方，如果開放美豬的行政命令要求地方貫徹，那應該明文規定而不只是用嘴巴顧食安，否則國人根本無法安心。

他說，所有行政措施都要有法令作依據，執政黨既然喜歡用一紙公文一道命令，照理說也可以用同樣做法要求營養午餐零檢出，之所以不做是因為「心虛」，各機關聽命於一個人，然後用中央打地方，實在是「氣死人」。

國民黨立委林奕華補充，從大法官釋字第738號解釋可以看出中央法令是最低標準，地方可訂定更嚴格標準，中央根本沒有權力要求地方修正。

衛福部政務次長薛瑞元回應，萊劑殘留容許量係依《食安法》由中央主管機關訂定，殘留容許量標準明年元旦才生效，目前地方零檢出自治條例仍然有效，發文目的只是提醒。

(中時 )