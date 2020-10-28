台中市有93條自行車道，總長超過722公里，觀光旅遊局11月7、8日將於台中都會公園陽光草坪舉辦「2020台中自行車嘉年華Bike Taiwan」，特別邀請藝人陳漢典一起騎自行車環台中市區闖關，都會公園現場並安排街頭藝人演出，讓民眾享受悠閒放鬆的美好時光。

11月7日舉辦的「親子單車小學堂日」以豐富有趣且安全的「趣味Push Bike」、「Push Bike競賽」、「小騎士安全營」、「BMX闖關活動」等活動，讓小朋友們提早接觸單車運動並學習正確騎車知識，同時於主舞台安排兒童劇團及樂團精彩演出，結合周邊美食攤位進駐。

2020台中自行車嘉年華小騎士合影。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「2020台中自行車嘉年華「親子單車小學堂日」設計「趣味Push Bike」，讓小朋友們提早接觸單車運動並學習正確騎車知識。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

2020台中自行車嘉年華邀請代言人陳漢典一起騎自行車環台中市區闖關。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「台中自行車產業嘉年華」展覽則展示台灣自行車相關產業共40攤，提供車友及民眾了解自行車產業未來趨勢，當日更安排神秘嘉賓快閃登場，搭配自行車小常識進行有獎徵答。

11月8日「單車趣味闖關活動」，由代言人陳漢典與民眾一同騎乘台中市區趣味闖關，路線從台中都會公園出發，途中騎經巨大自行車博物館、大雅中科公園、潭雅神綠園道、摘星山莊、東海藝術街商圈等景點。

觀旅局長林筱淇表示，台中市建置93條自行車道，總長超過722公里，加上氣候舒適宜人，空汙大幅改善，為全台灣最適合自行車旅遊的城市。今年規劃一連串豐富的騎乘體驗以及周邊活動，讓各年齡層的大小朋友們都能找到適合參與的項目，邀請大家一同樂在騎中。

(中時 )