宜蘭市今天（28日）升格80周年，除現任宜蘭市長江聰淵外，歷任宜蘭市長包括黃定和、呂國華、林建榮、吳攀龍，以及代理市長吳國裕，共6名現、歷任市長參加，眾人一起種下紫薇，盼能將陽明路打造成「紫薇迎賓大道」。

黃定和等歷任市長細數在宜蘭市的政績，現宜蘭縣副縣長林建榮說，印象最深刻的就是任內開闢外環道路，施政是一棒接一棒，外環道路直到黃定和任內才完成。前宜蘭縣長呂國華說，升格80周年是宜蘭市的大事，他一定要出席，也希望宜蘭市發展愈來愈興盛。

江聰淵表示，宜蘭市過去被稱作「宜蘭街」，在80年前的10月28日升格為宜蘭市，期間歷經日本統治、國民政府時代，我們看到歷任市長打拚、貢獻，才能有今天的宜蘭市。

江聰淵指出，陽明路是要進入宜蘭轉運站的重要路段，種植紫薇打造迎賓大道，搭乘國道客運的遊客、鄉親來到宜蘭市時，可以看到紫薇盛開的景致，感謝所有歷任市長，「有你們才有現在的宜蘭，宜蘭的未來也因此會愈來愈好。」

(中時 )