檢調偵辦北市中山警分局官警包庇色情案，續有發展。檢調查出，2名時任中山一派出所的員警陳俊安、李功華，按月向轄內色情酒店業者索賄及包庇，涉嫌貪汙。台北地檢署今指揮調查局北部北機站發動第4波搜索，兵分多路約談陳、李2名涉案員警到案，以及多名業者到案，檢調漏夜複訊。

檢調偵辦中山警分局中山一派出所官警集體包庇色情案，源於2017年間，檢方指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇，媒介東南亞、中國女子來台賣淫後，經深入追查後，發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，涉嫌自2004年起，請酒商鮑銘璞居間牽線，13年來行賄中山一派出所警勤區官警780萬元。

檢調去年另掌握4官警涉嫌於2011年至2014年間，與轄內「夜王」、「星光閃閃」等酒店業者勾結，由管區按月收規費4萬元，遇3節加倍到8萬，警方則以減少臨檢、通風報信等方式包庇業者經營色情。

(中時 )