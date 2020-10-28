獨派色彩濃厚的國史館館長陳儀深今在立法院詢答，被問到台灣是否需追求法理台獨？他說，這是將來的目標，但需要內外條件成熟。只是，當被問到如何看待「蔡政府宣稱台灣已經獨立，國名叫中華民國，所以不需要特別獨立」，他思考了一下，回說，「嗯…部分同意」。這項回答出人意料，也意味了獨派追求「法理台獨」的目標已出現分歧。

多位民進黨立委日前針對刪除國家統一、改變國家領土範圍的修憲草案，被解讀為往法理台獨接近。然而，獨派大老辜寬敏推動的制憲公投案，於本月中遭中選會決議駁回後，被視為獨派的挫敗。

對此，國史館長陳儀深今赴立院財政委員會就國史館預算備詢時，國民黨立委賴士葆質詢時表示，辜寬敏一輩子追求台獨，如今制憲公投案卻被駁回，你怎麼看這件事？

陳儀深一開始態度顯得相當保留，僅說「我對這個事情不是很了解，因為這涉及程序上的問題」。

賴士葆追問，你身為台灣北社副社長，難道不需要表態支持？陳儀深才鬆口說，目前的條件不是很適當，就他看法不是立刻要做，但這是遲早可能會面對的事情。

耐人尋味的是，當賴士葆詢問說，「可是現在執政黨說台灣已經獨立，國名叫中華民國，所以不需要特別宣布獨立，也不需要制憲公投，你同意嗎？」陳儀深思考了一下，回答：「嗯…部分同意」，「這也是一種處理的角度」。

接著，賴士葆進一步追問，「你的意思是台灣已經實質獨立，所以沒有法理台獨的必要？台灣還要不要追求法理台獨？」陳儀深說，法理上有欠區，但需要等待一個內、外都成熟的條件，「將來的目標『是』，但這不是我們國史館的範圍。」他也說，法理台獨還有待時日。

(中時 )