這個會期，行政院長蘇貞昌在立法院多次遭在野黨杯葛無法施政報告，民進黨今痛批國民黨，剝奪朝野政黨立委質詢權。

民進黨指出，蘇貞昌盡其義務與本分，四度率所有內閣首長至立法院準備做施政報告，也願意接受在野黨質詢，讓立委們問好問滿。但是，國民黨自己卻放棄質詢蘇院長的權力，也剝奪朝野政黨立委質詢權，數次大鬧議場、杯葛議事，還高唱我問天。

民進黨說，結果，國民黨昨天又變本加厲，政治作秀作好作滿，不但不讓蘇院長進行施政報告，還另於院會提案，要求蔡總統來立院進行國情報告。

民進黨指出，國民黨一下杯葛蘇院長報告，一下又提案請總統報告，請問國民黨鬧夠了沒，這不是為反而反，什麼是為反而反？

民進黨表示，國民黨立委惡意杯葛院會進行，竟還反指民進黨反對他們的提案，什麼時候才要理性問政？國民黨立委不願意質詢，也不善盡立委職責，難道國會殿堂是你們的遊樂場，所有官員和首長隨你呼來喚去嗎？

民進黨鄭重呼籲國民黨，不要故意再拿民生議題作政治把戲，繼續大鬧議場。若真心想為人民的健康把關，請讓蘇貞昌院長好好地進行施政報告，朝野立委也能走上質詢台，共同用專業、理性來監督政府。

(中時 )