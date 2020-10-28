友訊(2332)宣布，推出多款新型智慧網管交換器，包括DXS-1210系列和DGS-1520系列，除了滿足多樣化的傳輸需求，並擁有更進階的中央管理功能、Layer 3第三層路由功能，以及支援10G乙太網路，且具有Web-GUI多國語言的網頁設定介面。提供極友善的設定模式，更易於進行全球網路部署，幫助各類型企業佈建及管理其組織網路而設計，迎接Wi-Fi 6的強大升級潮，友訊持續透過充實產品面，搶攻全球更多網路交換器市佔率。

友訊表示，本次針對DXS-1210系列，再增添多埠數28-port的機種DXS-1210-28T和DXS-1210-28S。DXS-1210-28T具備24個10G Base-T和4個SFP28交換埠(10G/25G)，DXS-1210-28S則具備24個10G SFP+交換埠和4個10G Base-T交換埠，皆可提供低延遲、高效率和更為彈性簡便的網路整合解決方案。適合連接各產業企業的伺服器集群，為企業佈建核心網路的最佳選擇。DXS-1210系列可以自動偵測連接裝置需要的網路速度，降低監控和VoIP通話延遲，支援調整頻寬優先權達到最佳化頻寬管理，為10G/25G網路流量創造靈活部署，還可透過D-Link Green節能技術，偵測連接裝置的運作狀態以進行電力調整，達到省電目的。

友訊本次也同步推出專為Wi-Fi 6及企業高速網路設計的Layer 3可堆疊智慧型網管交換器DGS-1520系列，DGS-1520系列支援2.5G PoE與10G Base-T上行/推疊交換埠的智慧網管交換器。此系列擁有28個或52個交換埠，其中包含2個10G Base-T和2個10G SFP+交換埠，2.5GBASE-T PoE交換埠、10GBASE-T或SFP+上行交換埠。具有防疫零接觸按鈕，只需集中位置預先配置網路裝置，透過DGS-1520系列交換器即可一鍵輕鬆部署多站點網路。

友訊表示，DGS-1520系列支援多種乙太網路規格，以此搭配新一代Wi-Fi 6規格的無線網路基地台，適用支援802.11ax/ac Wave 2的AP，並能夠以2.5GbE連接提升整體無線網路速度。透過與友訊最新的備援電源供應器相互搭配，可持續電力服務並顯著降低電源冗餘成本。擁有強大的80-Gigabit堆疊頻寬，堆疊方式自由搭配選擇銅纜、光纖或混合模式，最多可堆疊8台。DGS-1520系列交換器，提供多元速度頻寬、高安全性部署和彈性管理選項，大幅提升網路效能，為中大型的最佳網路骨幹架構選擇。

(時報資訊)