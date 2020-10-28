最新的統計數據顯示，到2020年9月，iPhone的活躍用戶已經突破10億大關，自第一支iPhone問世不到5,000日就達到這個意義重大的新里程碑。

蘋果已有一段時間未公開iPhone銷售數據，僅偶爾會發布用戶數字。繼2016年7月蘋果執行長庫克宣布已經售出其第10億支iPhone手機後，根據Above Avalon分析網站報導，蘋果iPhone的活躍用戶在今年9月已達10億大關，再創歷史新猷。

如果這個時間點是落在9月30日，那就是第一支iPhone上市後的4,842天，這造就了iPhone成為有史以來最成功的產品，儘管其銷售速度似乎正在放緩。

該分析網站表示，近年來iPhone用戶群的成長速度已經放緩，主要因為智慧手機的高普及率，以及蘋果已經成功鎖定了高階智慧手機市場。儘管用戶成長放緩，但蘋果每年仍吸引約2000萬～3000萬個新iPhone用戶，而這些用戶是透過購買其他蘋果裝置與服務，而更加深入蘋果生態系的主要潛在客層。

iPhone手機銷量破10億支是一大成就，而iPhone活躍用戶破10億的意義更為重大，這將改變蘋果公司。

2019年3月歐普拉（Oprah Winfrey）簽署了為Apple TV+製作電視節目的協議，她的理由非常清楚，並一再重申「十億個口袋，你們大家！」（A billion pockets, y'all）。

有了蘋果，歐普拉一口氣就能觸及十億人，這就是為什麼她與蘋果合作，而非三星。這就是為何能有Apple TV+，而沒有三星TV +的原因。

Above Avalon網站的分析重點在於蘋果接下來對iPhone的安排為何，即10億個活躍用戶將如何影響整個蘋果公司。10億活躍用戶除了將為蘋果帶來龐大的軟體與服務商機之外，該分析指出：「今天藉由增加我們對iPhone的依賴，明天蘋果終將處於更有利的位置去銷售各種可穿戴裝置」。

(時報資訊)