美國總統大選在即，外界關注結果對台灣的影響。台大政治系教授張登及今天表示，不論川普或拜登當選，美中關係對抗、競爭態勢不變，為了在美中台關係保有自主權，台灣應提高對軍事與經濟結構的敏感度，以及降低對身分的不認同度，才有可能避險爭取成為樞紐地位。

台大政治系教授張登及表示，我國是少數重視川普的國家，若川普繼續執政，美國社會可能持續動盪，對國際秩序產生重大影響，甚至有人認為聯合國發展可能走到末端階段。

至於美中台三角關係，張登及說，美中競爭與對抗態勢不會改變，除非一方面出現重大危機，或者兩方均陷入全球性危機，否則無論是拜登或川普當選，並不會出現結構性問題改變。

張登及指出，美中台是極不對稱的三角關係，關係上台灣與美國接近，地緣距離則是台灣與中國大陸接近，美國為了掌握三邊定義權，對台採取模糊政策，而台灣短期內很難擺脫對大陸經貿投資的依賴，使得美中有遠多於台灣的籌碼與政策選擇，美中雖然注定競爭，但不見得注定一戰。

及美國選舉結果後續影響，張登及分析，若拜登獲勝，且由民主黨拿下參眾兩院，形成府會一致，美國將重新建立國際秩序、高標準FTA、回復多邊主義，美國的政經與社會趨於和諧。

張登及接著說，若川普小勝，共和黨在議會內成為弱勢，府會分裂，美國社會將持續極化對立、極限施壓槓桿操作科技冷戰等；若選舉結果為懸局，也就是拜登小勝，但川普不承認敗選，這就比較危險，川普恐為了鞏固政權，發動戲劇性作為，加大對大陸的經濟制裁。

張登及提醒，台灣如何提高自主權，避險爭取樞紐定位，取決於兩點，首先要提高對權力結構的敏感度，尤其是對軍事與經濟的敏感度，其次要控制對中華民國或中華民國台灣的身分不滿意度在一定程度，也就是台灣若對權力敏感度差，對身分認同又不滿意，將把台灣推向更高風險。

(中時 )