高雄巿議會無黨團結聯盟總召朱信強。（曹明正攝）

對於衛福部表示，地方如有萊克多巴胺零檢出的自治條例，因為抵觸中央法規，明年起直接無效。高雄巿議會國民黨議員仍持續主導連署提案修改自治條例，並強調「該做的事」還是要做，也獲其他無黨籍議員支持。

國民黨議員劉德林表示，國民黨堅持萊克多巴胺零檢出，即使中央說明年起無效，但這是對高雄巿民負責，該做的事，還是要做，至於中央怎麼說，是中央的事。無黨團結聯盟總召朱信強也支持繼續連署提案，不甩中央。

(中時 )