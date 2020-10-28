零檢出明年無效 高巿議藍營繼續連署 14:092020/10/28 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨高雄巿議員劉德林。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議會無黨團結聯盟總召朱信強。（曹明正攝） 對於衛福部表示，地方如有萊克多巴胺零檢出的自治條例，因為抵觸中央法規，明年起直接無效。高雄巿議會國民黨議員仍持續主導連署提案修改自治條例，並強調「該做的事」還是要做，也獲其他無黨籍議員支持。 國民黨議員劉德林表示，國民黨堅持萊克多巴胺零檢出，即使中央說明年起無效，但這是對高雄巿民負責，該做的事，還是要做，至於中央怎麼說，是中央的事。無黨團結聯盟總召朱信強也支持繼續連署提案，不甩中央。 (中時 ) #中央 #議員 #國民黨 #連署 #條例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不甩中央 嘉義縣議會萊劑零檢出提案獲過半連署 13:232020/10/28 生活 不能再禁萊劑零檢出 黃偉哲強調地方有表達意見權利 12:412020/10/28 生活 批陳時中中央集權 王任賢：台灣已進入動員戡亂時期 19:292020/10/28 政治 食用肉類零檢出 桃園議會拚三讀 04:102020/10/28 地方新聞 地方自訂萊劑零檢出 衛福部：明年起無效 10:442020/10/28 生活 中央封殺萊劑零檢出地方自治條例 江啟臣批雙重標準 13:352020/10/28 生活 零檢出條例明年自動失效 侯：法律是冰冷的民眾聲音是熱切的 14:282020/10/28 政治 林淑芬提案校園禁用萊豬 綠委連署撤簽胎死腹中 18:372020/10/28 生活 獨家／國民黨全台設反萊豬看板並推幹話撲克牌 蘇揆阿中成幹話王 11:522020/10/28 政治 萊劑檢出標準中央地方互槓 薛瑞元：堅持明年地方自治條例無效 17:232020/10/28 生活 生活熱門新聞 恐又有颱風！彭啟明：希望接近台灣 冷空氣這天最強 - 生活 魔性變天！29度掉到15度 本周暴冷時間曝 - 生活 準婆婆討「50萬裝潢費」拒絕後下場曝 她淚喊：我做錯什麼 - 生活 近百台籍機師閃離大陸內情不單純 機密報告曝光 - 生活 吳宗憲打疫苗暈4天 前台大醫憂中風：快去急診不是開直播 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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