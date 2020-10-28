北海岸水上飛行傘業者「上昇公司」4日有玩家勾到電線，從5公尺高空墜落意外，引發飛行傘安全疑慮；新北市府二度前往稽查，認定全市唯2家「上昇公司」、「野馬公司」均不符安全規定，落地範圍不得有雜物，當場勒令停業；野馬飛行傘業者質疑，浪來垃圾就來，「體育處要求根本強人所難」。

新北市萬里區4日驚傳飛行傘墜落意外，何姓教練帶著吳姓玩家體驗水上飛行傘，靠著水上摩托車引發動力，以長繩拖曳飛上空中，不料降落途中勾到海岸邊電線，飛行傘瞬間失控從5公尺高空墜地，所幸送醫後暫無大礙。

新北市體育處指出，新北市有上昇公司、野馬公司2間飛行傘業者，過往雖定期辦理稽查，儘管有過失也多僅限期改善，這次因應月初發生的飛行意外，二度前往稽查，認定2家飛行降落地點，為布滿雜物且範圍廣大的沙灘，飛行安全有疑慮，立即勒令停業，應於12月18日前函報改善，近日會再擇期抽查。

體育處說明，目前並無相關飛行傘法規，只能以體育署公告的「無動力飛行運動業輔導辦法」規範業者，除了要求繩索穩固、飛行高度外，降落沙灘不得有雜物，以免影響消費者墜地安全。

「體育署每月稽查都沒問題，新北市府為何兩套標準？」野馬飛行傘教練劉松添質疑，他在北海岸教授飛行傘35年，當初報備體育署並通過各項安全規範才營業，體育署平均每2月聯合稽查都沒問題，也從未發生過任何意外，新北市府這次不分青紅皂白，以「沙灘有雜物」為由勒令停業，真的莫名其妙。

劉松添說，業者每天都會固定清理沙灘雜物，可一波大浪來襲垃圾又被沖上岸，新北市體育處的規定更是強人所難。

(中時 )