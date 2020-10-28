10月25日智利舉辦制憲公投。公投結果，全國高達77.9％的同意率，通過重新制憲，成功廢除獨裁者皮諾契特（Pinochet）時期所制定的憲法。台灣制憲基金會董事長辜寬敏認為，唯有以「制憲手段」全面檢視台灣當前所面臨的挑戰與問題，才能根本解決台灣憲政體制紊亂的現象。

台灣行政法學會總幹事張錕盛痛批日前駁回制憲公投的中選會：「制憲，智利都做到了！台灣你怎麼還能繼續忍受一部不是台灣人民自己定的憲法？一個原本就該永遠保留給主權者人民決定的事，在台灣竟然要由被他授權的國家機關准許才可以做！台灣人民你是主權者？看來你還是中選會的臣民而已！」。

辜寬敏表示，台灣歷經七次修憲，都無法有效改善長期以來困擾台灣久遠的「國家定位」問題，唯有以「制憲手段」全面檢視台灣當前所面臨的挑戰與問題，才能根本解決台灣憲政體制紊亂的現象，讓台灣成為台灣。

南臺科大財法所教授兼所長羅承宗則表示，2020年抗疫有成，固然讓執政團隊信心滿滿，但卻也呈現過度武斷、漠視民意的傾向。本月25日智利公投推動重新制憲，在近八成的民意成功廢除獨裁者皮諾契特（Pinochet）時期制定的憲法。

他說，反觀制憲基金會董事長辜寬敏領銜提出「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」的公投提案卻於本月16日悍然遭中選會駁回，連讓人民表達意見的機會都沒有。相較於智利憲法譜出新篇章，21世紀的台灣，迄今依舊遭受到大中國時期制定的憲法所綑綁拘束，憲法的台灣主體性地位無從建立，令人感嘆萬千。

(中時 )