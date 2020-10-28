道奇以3比1逆轉勝光芒，繼1988年後再度拿下今年世界大賽冠軍，席格（Corey Seager）在此戰敲下勝利打點，本系列賽繳出4成打擊率，另有2轟、5打點，繼國聯MVP後再獲選為世界大賽MVP。

季後賽席格不僅多次敲出關鍵安打，在游擊防區守備也相當穩定，是今年勞苦功高的球員，此戰也在平手時敲出滾地球，讓三壘上的貝茲（Mookie Betts）回本壘攻下超前分，席格賽後說，「這一切都太棒了，我們一度1比3落後(國聯冠軍戰)，但我們逆轉了。韌性、努力、拚勁，這支球隊都做到了，能成為其中一員真的很開心。」

在對上光芒的世界大賽中，席格在此系列賽出.400/.556/.700的超優質打擊三圍，另有2轟、5打點、6次保送，是史上第6位拿下世界大賽MVP的游擊手，同時繼2014年「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)後，史上第8位包辦聯盟冠軍賽、世界大賽MVP的球員。

席格在季後賽敲出8轟，要不是光芒橫空出世「怪物新人」阿羅薩雷納（Randy Arozarena）締造季後賽10轟新紀錄，不然席格也能追平原本的大聯盟紀錄。另外總計20打點、20得分，都是僅差1分追平大聯盟紀錄。

(中時 )