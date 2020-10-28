最受小朋友喜歡一年一度的萬聖節31日即將到來，桃園市觀音區建華幼兒園為了讓孩童們感受特別的過節氣氛，28日在老師們的帶領下到大園警分局草漯派出所討糖吃，畫面逗趣又可愛，分局長吳明彥也很應景地分發糖果給小朋友，讓原本嚴肅的派出所，頓時充滿了歡樂的氣氛。

萬聖節雖然是西洋的節日，但近年來愈來愈多國人響應，舉辦各式各樣的慶祝活動。建華幼兒園的師生們於28日上午到草漯派出所討糖果，小朋友們在家長的精心打扮下，變裝成南瓜怪、海盜、巫婆等造型，對著員警大喊「不給糖就搗蛋」，同時帶來一小段歌舞表演，可愛的模樣瞬間融化了員警的心。

吳明彥在草漯派出所督勤時見狀，也配合分發糖果「鎮壓」這些可愛的小鬼怪，並向他們宣導交通安全、預防犯罪的知識。（姜霏翻攝）

吳明彥在草漯派出所督勤時見狀，也配合分發糖果「鎮壓」這些可愛的小鬼怪，並向他們宣導交通安全、預防犯罪的知識，小朋友們乖乖排隊領完糖果，每個都露出開心滿足的表情向員警道謝，員警也熱情地回應說「歡迎你們明年再來」。

吳明彥表示，此次活動不僅讓孩童們感受到萬聖節的歡樂氣氛，也透過參訪派出所讓孩童對警察的工作有了初步的認識，並藉由交通安全及預防犯罪宣導，讓這群國家未來的主人翁，從小培養正確的守法觀念。

(中時 )