藝FUN券自7月開始陸續推出面額600元的電子券與紙本券，使用期限分別至今年12月31日及明年2月28日。立法委員黃國書、李德維、賴品妤及吳思瑤今(28)日均指出藝FUN券尚有約4.7億還沒使用，且文化部應持續利用電子券APP，希望文化部關注。

李德維表示，藝FUN券電子券APP並未提醒民眾使用期限。文化部長李永得回應，會改進，並持續加強宣傳，呼籲民眾使用，他也預估，使用高峰會落在最後一個月。

吳思瑤表示，依據藝FUN券使用資料，可看出數位券使用率占84％，地方藝文活動受益良多，充分勾勒出藝文消費者樣貌，下一步就能擬定策略。但因數位券使用期限至今年年底，明年度文化部並無編列APP維護相關預算。相當可惜，應將刪除APP的使用者找回來。

首波數位券以12億元規模發行，約210萬人中獎，自109年7月22日發行至109年10月27日止，領券人數逾205萬人次，領券率達97.5％，累計使用金額逾7.3億元。

第二波紙本券以3.6億元規模發行，自109年9月9日發行截至109年10月27日止，領券人數逾 62萬人次，領券率達94.5％，累計使用金額近1.4億元，總計使用金額逾8.7億元，使用率達55.8％。

民眾使用藝 FUN 券前三名藝文店家類型依序為書店及出版業逾4.9億元、電影院逾2.2億元、表演藝術產 業約7700萬元。

黃國書也指出，包含無障礙網頁建置及行銷推廣等準備工作，藝FUN券成本支出預算約1千776萬元，希望文化部能有效運用這筆支出。對於藝FUN券APP未來規劃，他也希望文化部2周內召開專家學者諮詢會議，啟動研商，並於2個月內提出未來具體規畫說明。思考如何增加更多附加價值。

李永得回應，藝FUN券APP目前也有相關計畫，將請相關專家研議。

(中時 )