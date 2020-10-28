雲林縣古坑鄉為推廣鄉土教育，與在地小學老師合作，創作《麻竹筍之父黃朝文傳》、《大尖山下的綠寶石》2本故事繪本。古坑鄉公所28日於永光故事館舉行出版發表會，現場還提供繪本中出現的古坑麻竹筍、芭樂給學童品嚐。

《麻竹筍之父黃朝文傳》由永光國小老師曾惠卿與其女兒莊蕎宇共同創作，內容描述古坑老鄉長黃朝文一生為古坑鄉教育、農產犧牲奉獻的故事，透過有趣的親子對話，帶出前人辛苦的過去。莊蕎宇耗時兩年繪製，把爺爺奶奶小時候煮麻主筍湯的記憶畫成繪本。

雲林縣古坑鄉公所28日舉行「古坑精神系列繪本」出版發表會，以古坑在地人物故事，推廣鄉土教育。（周書聖攝）

《大尖山下的綠寶石》作者張維庭（右）與故事主角銀泉伯（左），以永光芭樂為主題，描述農田裡的所見趣聞。（周書聖攝）

曾惠卿說，先生是國小主任，家裡在種竹筍，先生從小就要幫忙擔筍、採筍，對於竹筍產業非常有感。家裡常出現麻竹筍湯這道菜色，所以女兒小時候對於竹筍的記憶就很深刻。

《大尖山的綠寶石》則是以古坑永光的芭樂為主題，由古坑鄉桂林國小老師張維庭與其子女共同創作，述說銀泉伯在種植芭樂時，農田裡的所見趣聞，以及友善農業議題。

古坑鄉長沈勝騰表示，以前種植芭樂、竹筍都很辛苦，所有的工作都要倚靠人力。很高興可以將過去時代，黃朝文先生、銀泉伯辛苦打拚的故事留下來，讓更多小朋友學習古坑人克勤克儉的「古坑精神」。

(中時 )