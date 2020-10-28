台中市光明愛心慈善會每年撥用急難救助金約300萬元，創立26年來救助6000餘戶家庭。第17屆理事長日前交接，新任理事長林典育表示，本會扮演「及時雨」角色，誠摯邀請社會各界善心人士加入台中市光明愛心慈善會行列。

台中市光明愛心慈善會第17屆理事長交接典禮日前在好運來國際宴會館舉行，與會來賓有立委何欣純、市議員蔡耀頡、台語歌星陳雷等。台中市社會局救助科長陳麗華主持監交，新任理事長林典育由卸任理事長朱東榮手中接下印信。

台中市光明愛心慈善會創立26年來救助6000餘戶家庭，日前交棒第17屆理事長。（台中市光明愛心慈善會提供／王文吉台中傳真）

台中市光明愛心慈善會日前舉行第17屆理事長交接典禮，與會來賓有立委何欣純、市議員蔡耀頡、台語歌星陳雷等。（台中市光明愛心慈善會提供／王文吉台中傳真）

台中市光明愛心慈善會日前舉行第17屆理事長交接典禮，立委何欣純（左）出席共襄盛舉。（台中市光明愛心慈善會提供／王文吉台中傳真）

林典育本身是良成塑膠公司董事兼業務經理，先後擔任台中市光明愛心慈善會顧問、理事、區主任、常務監事等重要職務。他表示，本會幹部及所有審查委員，無不戰戰競競聞聲救苦，扮演「及時雨」角色，誠摯希望社會各界本著為善常樂精神，一同加入慈善行列。

林典育強調，本會秉持著善用會員每分善款，每年均舉辦幹部研習，以落實案件審查機制。每收到救助個案通報後3天內，審查小組即刻前往關照，審查後視個案情形撥款，每個案救助6000元至12000元不等)，另每半年三個分區，定期輪流舉辦捐血活動。

台中市光明愛心慈善會草創於1995年元月，發起人李福權本著犧牲奉獻人溺己溺之精神，結合各界30名善心人士發起籌備創立。在台中市分為太平區、大里區、潭豐區等3個分區，會員人數達2400餘人。

台中市光明愛心慈善會每年撥用急難救助金約300萬元，救助約260個案，26年來受惠家庭共計約6000多戶，另逐年補助清寒學生每學期每名2千元，今年共計227位共撥用87萬元。

(中時 )