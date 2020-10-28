【現場直播】今又新增1境外移入 疾管署召開例行記者會｜2020.10.28

中央流行疫情指揮中心今天公布新增一名境外移入個案，陳時中表示，這名個案為沒症狀的印尼籍移工，案551。個案接觸者25人。

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增1例境外移入COVID-19病例，為印尼籍10多歲女性移工(案551)，於今(2020)年10月7日入境台灣，入境迄今均無症狀。

全球新冠疫情連3周大幅上升20%。(指揮中心提供)

指揮中心表示，個案入境時無症狀且檢附三日內檢驗陰性報告，入境後由仲介安排入住防疫宿舍進行居家檢疫，檢疫期間均回報無症狀。個案10月22日檢疫期滿後，由仲介安排於原防疫宿舍持續進行自主健康管理，並於10月26日由仲介安排至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。

指揮中心指出，衛生單位已初步掌握個案接觸者共25人，包含仲介1人、翻譯1人、宿舍工作人員1人、接送司機3人及醫院接觸者9人，因接觸期間均有適當防護，列自主健康管理；另10人為一同入境之印尼籍移工，檢驗結果均為陰性，列居家隔離。

(中時新聞網)