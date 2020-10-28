房仲看板妨礙市容 雲林縣今年清除9萬張 14:252020/10/28 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣環保局今年度巡查清除違規廣告數達9萬張、裁處案件達84件，依廢棄物清理法第27條相關規定，裁罰1200元至6000元罰鍰。（雲林縣環保局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣環保局今年度巡查清除違規廣告數達9萬張、裁處案件達84件，依廢棄物清理法第27條相關規定，裁罰1200元至6000元罰鍰。 環保局指出，本縣違規廣告最常見的是房仲業在變電箱、電線桿、行道樹、圍牆、路燈張貼的看板，嚴重影響市容與觀瞻，除依廢棄物清理法第27條相關規定，裁罰1200元至6000元罰鍰，也會依據電信法處停話6個月到12個月。 環保局說，房仲業者若未依《不動產經紀業管理條例》在廣告物標註經紀業者名稱，還可處6萬至30萬元罰鍰。 (中時 ) #環保局 #罰鍰 #房仲 #廢棄物清理法 #廣告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 查投資客揪團掃房 內政部出手 04:102020/10/28 財經要聞 愛地雅每股暫定12元辦現增 盤中股價飆漲逾9％ 13:022020/10/28 財經 北台屎爆1／北市拒收外縣市水肥 新北商業區成「黃金噴泉」漫屎味 12:552020/10/27 社會 年砸400萬市場行銷 活動貼文3天僅9讚 14:492020/10/28 生活 高雄旗美獅子頭圳遭倒農藥染紅 警積極追查中 10:242020/10/28 社會 中租積極打造零卡生活圈 助攻電商業績倍增 13:222020/10/28 財經 新板特區豪宅今年好慘 最高慘賠逾2600萬 10:442020/10/28 房市新訊 北台屎爆4／不論晝夜都有腐敗酸味 迪化處理廠少收水肥反而更臭 12:552020/10/27 社會 紓困有效 國內前三季退票金額 歷史次低 04:102020/10/28 財經要聞 大陸漁船越界捕魚 遭查扣重罰160萬再驅離出境 14:432020/10/28 社會 生活熱門新聞 恐又有颱風！彭啟明：希望接近台灣 冷空氣這天最強 - 生活 扯爆！江蘇確診台商沒染疫 指揮中心：檢體錯置 - 生活 又輸出了！3人離台赴日本、泰國確診 - 生活 近百台籍機師閃離大陸內情不單純 機密報告曝光 - 生活 談美國總統大選 徐旭東：要balane、be happy - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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