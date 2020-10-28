雲林縣環保局今年度巡查清除違規廣告數達9萬張、裁處案件達84件，依廢棄物清理法第27條相關規定，裁罰1200元至6000元罰鍰。

環保局指出，本縣違規廣告最常見的是房仲業在變電箱、電線桿、行道樹、圍牆、路燈張貼的看板，嚴重影響市容與觀瞻，除依廢棄物清理法第27條相關規定，裁罰1200元至6000元罰鍰，也會依據電信法處停話6個月到12個月。

環保局說，房仲業者若未依《不動產經紀業管理條例》在廣告物標註經紀業者名稱，還可處6萬至30萬元罰鍰。

(中時 )