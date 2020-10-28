2020年10月28日 — 迎接月底即將到來的萬聖節，戰遊網（Wargaming.net）今天正式宣布，即日起至11月3日，旗下免費家用主機遊戲《戰車世界：僱傭兵》(World of Tanks Console) 將推出萬聖節限定「喚醒怪獸」遊戲模式，玩家將試圖喚醒埋藏在Grim Graveyard與Dead City地圖的怪獸，於PlayStation®4 and Xbox One上體驗不同於往的戰鬥體驗！

10月28日至11月3日期間，玩家可以於遊戲中進行墓地轉移，以超能力指揮兇猛的戰車。 在活動期間，凡是透過購買或者贏得著名「怪獸戰車」(Monster Tank) 的玩家，都將能自動獲得一輛「喚醒」版本的怪獸戰車，它擁有x 2的生命值以及前所未見的攻擊能力。未獲得「怪獸戰車」的玩家，則將於活動期間獲得一輛幽靈戰車，讓所有玩家皆能駕駛萬聖節風格戰車體驗 「喚醒怪獸」遊戲模式！

7 VS 7的戰鬥模式將使怪獸陷入怪獸之中，考驗玩家如何快速上手全新特異功能，以便擊敗怪獸。另外，活動期間也將贈送玩家一系列豐富的獎品，包括x 3倍乘組員經驗值，可以在活動期間訓練任意國家的乘組員。凡於加值商店購買「怪獸戰車」的玩家，將有機會獲得銀幣、經驗值助推器、已經這一季的遊戲累積積分。

最後，在活動期間，彈藥和修復皆為免費，協助玩家將敵人直接送往地獄。 11月3日活動結束後，「喚醒」版本的怪獸戰車將重返墳墓，不過普通的「怪獸戰車」將持續在戰場上亮相，或者在玩家車庫中成為收藏。

「怪獸覺醒」遊戲模式介紹影片

(科技)