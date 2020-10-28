台達電(2308)法說會在即，日系外資及美系外資發布最新報告力挺，日系外資及美系外資分別給予台達電「超越大盤表現」及「建議買進」評等，目標價分別為230元及225元。台達電將於10月29日舉行法說會，依慣例可能於28日將公布第3季財報，受惠於NB、風扇、工業自動化(IA)、被動元件、伺服器及車用等產品出貨暢旺，台達電9月合併營收攀高至268.04億元，月增6.8%，年成長14.5%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為776.78億元，季增5.88%，年成長7.2%，亦創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為2040.52億元，年成長2.1%。

繼美系外資在台達電法說會前發布最新報告，重申台達電「建議買進」評等，目標價250元，另一家美系外資及日系外資亦出具最新報告力挺，其中日系外資指出，台達轉投資泰達電(DET)公布業績，淨利達26.4億元泰銖(每股盈餘為2.12元泰銖)，主要是因營收強勁成長及淨利率提升，對台達電第3季財報來說是好事，給予台達電「超越大盤表現」評等，目標價230元。

美系外資則表示，我們預估台達電第3季合併毛利率將保持在30%以上及淨利率高於11%，今年第4季雖然因季節性因素導致營收持平或略有下滑，但我們預期，電動車充電和5G基礎建設強勁營收成長將驅動台達未來1到2年的成長主要動能，且iPhone強勁需求對乾坤有利，給予台達電「建議買進」評等，目標價225元。

(時報資訊)