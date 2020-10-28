受惠大陸市場需求強勁，加上疫情帶動的健康量測，盛群(6202)第三季營收創下歷史新高，展望第四季，看好海外市場的訂單回流，預估營收很有機會優於第三季，打破以往的淡季表現，盛群今股價逆勢抗跌，漲幅1.3%，收在69.4元，持續朝向70元靠攏。

盛群第三季合併營業額為15.06億元，年增加34.4%，創歷史新高，毛利率達46.5%，第三季歸屬母公司稅後淨利達2.87億元，年增加29.6%，第三季每股稅後盈餘為1.27元。

盛群第三季營收增加主要是因大陸市場需求強勁，以及額(耳)溫槍所用的MCU(微控制處理器)急單所致，但因人民幣貶值與產品組合之故，單季毛利率落在46.5%，加上業績成長提撥季獎金導致營業費用增加，營益率為20.1%，業外則有匯兌利益約1800萬元。

展望第四季，盛群看好有機會上演淡季不淡，部份產品的訂單能見度達6個月，且受到疫情影響，今年前三季海外市場的營收較去年同期衰退16%，但第三季已是谷底，本季海外市場的訂單已經開始回流，故第四季營收很有機會優於第三季，打破以往第四季是全球營運最淡的週期。

另外，盛群目前台灣以及大陸的拉貨力道仍強，目前訂單能見度可到年底，甚至有些常規品，客戶擔心盛群受到上游晶圓代工廠的壓力而漲價，甚至拿不到MCU，客戶傾向多備庫存，所以常規品的訂單能見度達6個月，因為疫情導致消費者生活形態的改變，衍生出的需求短期內確立，盛群也預估2021年的營收將與今年持平。

面對晶圓代工產能吃緊，聯電(2303)除自2021年起調漲晶圓代工價格外，也只提供今年的 90%產能予盛群，現階段盛群擬自行吸收漲價，不向客戶反應。

(時報資訊)