台北市體育局長李再立遭員工投訴，在第二辦公室的2樓局長室旁增設女用淋浴間，並曾多次看見局長妻子在運動後使用，質疑濫用公帑「寵妻」，並列出李的7大罪。對此，台北市議員游淑慧形容是北市府內鬥不停的「甄嬛傳」，私下了解後認為，事實與爆料內容略有出入，還曾聽聞「太后放話要四個人走」。

游淑慧在臉書表示，幾個月前就曾聽聞有人對李再立局長不滿，雖然和李局長不認識，但和體育局一些老同事熟，當時就私下稍作八卦打聽了，聽完後也沒放在心裡，只在一場活動碰到李局長時，提醒局長人和問題、小心處理。

今（28）日週刊爆料後，游淑慧再次私下與局內2、3位老同仁了解，得到的回覆感覺和爆料內容略有出入，並PO出Line對話內容。

游淑慧公開的對話中提到，「真的很難過這樣的爆料作法」，女淋浴間是因某任局長喜歡運動，在男廁改了一間淋浴間，李覺得男女平權，加上該樓層女廁數量足夠，因此才改一間做為淋浴間，「我自己是沒看過（局長夫人常去使用淋浴間）」，李若因黑函爆料下台，等於助長爆料政治文化。

對於各說各話，游淑慧表示無意幫誰背書，但常聽到市府人事內鬥的八卦，過去秘書處同仁也曾透露，「太后放話要四個人走」，包括發言人、局長、祕書長、副市長，當時直覺不可能，但1年多的時間，果然一一走人，難以置信，而這麼多年來，柯團隊（市府和民眾黨）人事內鬥傳聞始終未停歇，彷彿後宮甄嬛傳。

游淑慧說，如果市府團隊也變成內鬥內行，難怪北市競爭力節節退步，這也讓曾在市府工作過的她，更覺感慨。

柯市府內鬥不停的... 由台北市議員游淑慧發佈於 2020年10月27日 星期二

(中時新聞網)