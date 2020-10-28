高雄市又有員警涉足有女陪侍不正當場所。高雄市警局26日晚間獲報，有多位員警相約前往鳥松區某有女陪侍KTV飲酒作樂，於是立即要求靖紀小組進行查緝，當場查獲6名仁武分局及3名旗山分局刑警在包廂內，身旁還各有陪酒小姐，市警局長劉柏良大怒，指示將員警記加重記2支過，小隊長也調整為非主管職務並調地處分。

高雄市警局長劉柏良上任後，指示靖紀小組轉型，全力改革警政風紀，靖紀小組的功能就是「淨化風紀」，以整飭警紀為重心，一般違法性案件則由分局來取締，也就是在針對場所取締同時更以人為主，即時防制員警風紀為先。

劉柏良在多數公開場合多次宣達，要求各單位應主動積極查處員警違法違紀案件，以淨化警察陣營。

警察局督察室靖紀小組經分析研判，將有違紀傾向之員警列為重點目標。於26日接獲員警疑涉足不妥當場所風紀情資後，立即會同仁武分局派員探查發現確有員警涉足，於當日23時許至高雄市鳥松區某KTV執行風紀臨檢，包廂內當場查獲仁武分局6名及旗山分局3名刑警及數名陪侍女子在場消費，並無其他外人在場。

據了解，該處所屬仁武分局列管治安重點及風紀誘因場所，平時列重點臨檢目標。本次臨檢發現9名員警勤餘涉足，劉柏良深表痛心，秉持不姑息、不掩飾及壯士斷腕汰除不適任者之決心，從嚴追究行政責任及人事調整，該9名員警涉足不妥當場所違紀部分，均加重記過二次，調整服務地區，小隊長並調整非主管職務，上述違紀人員均列為教育輔導對象及調離刑事工作，從嚴追究主管考核監督不周責任，必要時調整為非主管職務。

整飭風紀轉型期間難免陣痛，但絕對無法撼動警方改革之決心。本案為警察局主動發現自檢，展現鐵腕嚴辦違紀員警之作法，並要求所有員警仍應潔身自愛、勿以身試法，目前尚掌握有部分違紀傾向同仁將持續整頓追查，嚴禁此類情事發生，以達「弊絕風清」之目標。

(中時新聞網)