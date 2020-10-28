2020年年初新冠肺炎疫情爆發，會密切面對面接觸的餐飲業直接受到衝擊，徵才急凍，也澆熄了許多人對餐飲業的熱情。不過，經歷半年防疫生活，實體經濟快速回溫，暑假出現報復性旅遊等消費熱潮，更在中秋與國慶等連續假期的影響下，餐飲業也快速出現人才需求。

根據人力銀行yes123的調查顯示，三成以上的企業對第四季景氣回溫抱持樂觀看法，八成以上的餐飲住宿與休閒旅遊業有徵才計畫，現在正是找餐飲相關工作的最佳時機。

餐飲業展店 搶外送商機更搶人

自6月7日起，政府宣布全台大解封，各項大規模社交活動限制鬆綁，餐飲業商機復甦。且Uber eats、Foodpanda等外送平台在台已發展出一定規模，疫情期間民眾追求零接觸經濟，不少餐廳因此轉型、投入外送管道，全台已有逾五成以上的餐廳與飲料店提供外送服務，其中更有55%的業者表示營收較提供外送服務前增加。種種因素皆使得餐飲業未因疫情造成長遠傷害，也讓業者能在短時間內快速振作，提升營業額。

經濟部統計處的資料顯示，今年餐飲業的營業額從一月開始滑落、在四月下探最低點後，五月快速反彈，至八月已達到736億元台幣，較去年同期成長2%。其中又以「餐館」的表現最佳，營業額年增率達4.66%，使不少餐飲集團決定順勢擴大營業、全台展店。

目前全球共有約350間門市、在台有47間直營門市的繼光香香雞即在六月表示，將展開拓點計畫，並在睽違20年後，於九月表明將釋出加盟機會，預計在明年底使全台門市間數倍增至100家。以火鍋和鐵板燒為主要營業範圍的連鎖餐飲公司肉多多集團，也預計在一年內多開出30家直營店，名下三品牌：肉多多、饌和牛、明水然皆有徵才計畫。就連來自日本的速食連鎖品牌摩斯漢堡，也將擴大營業，朝明年全台300店的目標邁進。

證照成履歷亮點，易獲企業青睞

隨著餐飲集團展店，人才需求成長，工作機會增加。行政院主計處統計，住宿及餐飲業的受雇員工八月的進入率為5.79%，是去年同期的近兩倍，可見休閒產業徵才熱烈。且企業求才若渴，給薪也更大方，104調查數據顯示，十月餐飲服務人員的平均薪資落在25000至32000元之間，不少企業更有加薪計畫。

繼光香香雞在六月打響加薪第一炮，為全台門市一線的服務人員在起薪三萬之外，加薪4至5%。而大規模的餐飲集團，如王品集團則釋出百來位的儲備店經理、儲備區長職缺，月薪上看四萬。以招牌小籠包享譽海內外的鼎泰豐更提供三萬七的月薪，吸引餐飲服務員、收銀人員、廚師等人才。

餐飲業回溫迅速，第一線的餐飲服務生的機會最多，想增進自己的錄取機會，應徵時附上相關證照，證明能力，是最有效的做法之一。除了餐飲服務相關的勞動部技能檢定中心核可證照，如丙級中餐烹調技術士、丙級餐旅服務技術士、丙級飲料調製技術士、丙級調酒技術士等，能證明自己具備服務各主種客戶的外語證照，比如國際通用的英語TOEIC證照、穩居來台旅客人數第三名的日本JPLT證照，都廣受雇主歡迎。

(中時新聞網)