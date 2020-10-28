新竹市世界高中5名自行車選手，7月時自主訓練上中橫，進入合歡派出所向員警要水喝，員警見未用餐，貼心遞上5碗泡麵為他們補充體力，事隔3個月，這5名高中生回到中橫參加台灣KOM（King of the Mountain）自行車登山王挑戰賽，在寒風冰雨中送還一箱泡麵，員警直呼這碗泡麵有著濃濃的人情味，讓員警溫暖在心頭！

合歡派出所表示，合歡山區7月下旬氣候稍熱，當時5位年輕鐵馬騎士，滿頭大汗進入派出所，向員警說要補充水，剛好中午時段，員警問他們是否已吃了中餐，這5名高中生靦腆地顧左右而言他，員警遂拿出5碗泡麵，要求他們「沒吃完不准走」，這5名高中笑著開始享用。

5名新竹市世界高中自行車選手，在7月時來到派出所享用員警提供的泡麵。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

臨行前，合歡派出所員警與高中合影，鼓勵他們為台灣爭光。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

員警擔心年輕人體力無限，泡麵恐無法止飢，又熱心拿出餅乾、巧克力等讓他們補充體力，經詢問才知是新竹世界高中的自行車隊隊員，為了要參加10月底的KOM登山王挑戰，特地到花蓮試騎，體驗世界十大艱難賽道。這5名高中生從七星潭騎到合歡派出所，這段海拔高達2374公尺、長達87公里路段，居然騎4小時10分鐘就到達，讓員警深感佩服。

吃完泡麵、餅感，當選生整裝繼續攻上武嶺，離去前還問員警要付多少錢？被員警婉拒後表示，希望他們繼續在自行車賽場上發揚光大，將來為台灣爭光。

5名高中生離去前，皆向員警表示，他們將在10月底前來合歡山參加KOM登山挑戰賽，屆時將向警察叔叔答謝，員警則未放在心上，揮手向5名攻上山頂的高中生們道別。

事隔3個多月，昨天學生在教練陪同下，搭著補給裝備車來到合歡所，教練感謝員警為子弟兵熱食援助，特地送上一箱泡麵謝謝，員警返直呼當初只泡了5碗麵，3個月後卻收到了12碗的饋贈，學生信守承諾，直呼感動，更是溫暖心頭，員警表示這12碗麵將會留起來，給來到派出所受凍者或受困遊客食用，延續這份溫暖感動。

(中時 )