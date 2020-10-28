好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《不可能的任務》系列廣受歡迎，第7集開拍卻災難不斷，還碰上疫情阻撓數度停拍，上週劇組再度喊卡，據消息指出，是因為有12名工作人員被檢測出新冠肺炎（COVID-19）陽性。

《不可能的任務7》從開拍以來就波折不斷，3月才因為受到義大利疫情影響，在威尼斯拍攝受阻，一行人受困在拍攝地，復工在英國取景時現場又發生意外，特技人員騎的機車突然失控墜落斜坡，導致起火爆炸，預估損失高達200萬英鎊(約台幣7670萬元)，讓製片湯姆克魯斯當場氣炸。

雖然之後因歐洲部份國家解封，又重啟拍攝，但在義大利時疫情又再度升溫，可以說是一波三折，才開工沒多久，上週劇組又傳出停拍消息，甚至有150名臨演到場才得知不開工，而原因正是因有12名工作人員中標新冠肺炎，目前這些人員都已經被隔離，其他相關人員也會陸續接受檢測。

驚傳劇組12人中新冠肺炎。(圖／達志提供)

目前還不知道這次停工會到何時，原訂在明（2021）年將上檔，已經因疫情順延到11月，然而如今又停拍，恐怕要到2022年才能看到《不可能的任務7》上映。

(中時新聞網)