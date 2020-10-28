衛福部預計109年11月20日召開會議討論健保費率調整，國民黨中常委邱素蘭將在今天下午國民黨中常會提案，主張健保費調漲應合理，開源與節流都應端出重大改革方案搭配，例如萊豬明年進口，傷害國人的健康及衍生醫療成本，因此開徵「食安健康捐」是適當的開源手段。這項提案獲中常委江碩平等人連署，能否公決通過，引起黨內討論。

邱素蘭在提案說明指出，台灣受到人口結構老化帶動醫療服務需求增加，健保總額從107年約新台幣6853億元，108年7153億元，到今年已攀升至7526億元，財務缺口也持續擴大，截至今年底收支短絀預計將達676億元，明年底健保短絀金額恐達到771億元，安全準備金則剩0.54個月，低於最低1個月標準，無論是迫於事實或依健保法規定，明年調漲保費已勢在必行。

她說，從106年健保轉呈98億元赤字之後，健保支出成長率即逐年遞增，而且遠大於收入成長率3個百分點以上，以致106、109年支出成長率達5.64％、5.24％，創下歷年最高紀錄，107、108年也有4.4％、4.7％，都超過健保實施25年來的其他年分，然而在協商110年度的醫療給付總額時，健保署並沒有超前部署，依然訂出高達4.35％的成長率。此外，以投資健康、預防勝於治療、改善醫療品質等醫療或健康政策，以及愛滋、C肝等防治業務，不屬健保署業務，自然不應納入健保給付範圍，對節流而言，實有檢討必要。

在開源部分，邱素蘭認為，衛福部應考量合理建議方案納入考量，以萊豬進口為例，極可能帶來食安的高度風險，傷害國人的健康以及衍生醫療成本，最終仍須由全民健保承擔，開徵「食安健康捐」即是適當的手段，另外諸如催討縣市積欠的健保費、或擴大費基，以家戶總所得為基礎的保費制度等方案，都是具體開源方式，健保財務困難需要解決，健保費率也要重新精算以符合健保法的規定。

邱素蘭強調，基於健保的永續經營，我們不反對調漲健保費。但在調漲的同時，一定要將醫療品質、支付制度一併改革並消弭健保浪費，且確實催討縣市積欠健保費，這樣的改革，才能獲得社會大眾的支持。

(中時 )