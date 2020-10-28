彰濱工業區挖斷天然氣管線 瓦斯瀰漫消防局緊急佔據水源灑水

彰濱工業區內台灣玻璃管附近，28日9時36分，工廠施工挖不慎斷天然氣管線，霎時瓦斯味瀰漫，恐怕引發氣爆，彰化縣消防局第三大隊立即佔據水源，劃定警戒區並佈2水線針對管線挖斷處灑水防護。

鹿港鎮鹿工南四路25號附近，瓦斯大量外洩案相當緊急，為了防止更大的爆炸發生，水源不中斷，彰化縣消防局第三大隊當機立斷，立刻佔據水源，劃定警戒區並佈2水線針對管線挖斷處灑水防護，並通知轄區員警到場實施道路封鎖嚴禁人車進入警戒區，以無線電回報本局指揮中心通知欣彰天然氣公司進行關除作業。

彰濱工業區挖斷天然氣管線， 瓦斯瀰漫消防局當機立斷緊急佔據水源灑水。（彰化縣消防局第三大隊／吳敏菁彰化傳真）

彰濱工業區挖斷天然氣管線， 瓦斯瀰漫消防局當機立斷緊急佔據水源灑水。（彰化縣消防局第三大隊／吳敏菁彰化傳真）

欣彰天然氣公司11時0分已將瓦斯關閉止漏，現場持續以消防水線灑水防護稀釋中。

第三大隊長施順仁表示，為確認現場已無任何可燃性氣體，立即使用五用氣體偵測器檢測，檢測數值顯示已無漏洩的天然氣，狀況解除順利完成任務。這次防護警戒共出勤2個消防分隊， 出動各式消防車輛2輛，消防人員5人，幸好沒有財物損失及人員傷亡。

(中時 )