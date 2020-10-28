全年度電商優惠下殺最多的雙11即將到來，如果你有選購筆記型電腦的需求，不如來看看近期由國際消費者研究及測試機構（International Consumer Research & Testing，簡稱ICRT）針對9大品牌共10款筆電進行的橫向評比測試結果，看看其中有沒有符合你需求的產品，可趁著電商檔期來選購。

ICRT是獨立的消費產品研究與測試的國際組織，也是各國消費者組織的聯盟，目前共有42個會員機構，在全球有170個建立合作關係的測試機構，美國、英國、德國等都是A等會員，深圳市消費者委員會則在2016年加入ICRT，目前屬於B級會員。2020年ICRT進行的筆電測試，則是都在歐洲市場購得並且統一送至英國進行測試。

今年度的測試，9個受測的品牌分別是：蘋果（Apple）、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、戴爾（Dell）、微軟（Microsoft）、惠普（HP）、宏碁（Acer）、華碩（ASUS）以及小米（Xiaomi）。測試項目(分數測試權重比例）則包含：（1）性能，佔45%（啟動、能耗、電池性能、處理器性能）、(2)使用者體驗，佔35%（便攜性、使用便利性、螢幕、音質、攝影鏡頭、噪音）、(3)其他功能，佔10%（臉部辨識、指紋辨識等），以及(4)消費者品牌喜愛度調查，佔10%。

測試結果如下，10款筆電中總共9款獲得最高5星評價、1款獲得3星評價。獲得5星評價的款式為：蘋果MacBook Pro 13(2020)、華為MateBook 13、聯想Yoga C740、微軟Surface Book 2 13.5、Dell XPS 13 9300、ASUS ZenBook 14 UX434FAC-A5144T、HP Spectre x360 13-aw0113na、小米筆電Air 13.3、聯想S540 15-IML。取得3星評價的則是Acer Aspire A315-54。

在性能項目的測試中，MacBook Pro 13(2020)、華為MateBook 13以及Dell XPS 13 9300的綜合表現最好；使用體驗上，螢幕表現最好的是Dell XPS 13 9300；聲音表現最佳的是MacBook Pro 13(2020)、華為MateBook 13；攝影機鏡頭規格高、表現好的則是MacBook Pro 13(2020、華為MateBook 13、聯想Yoga C740、Dell XPS 13 9300、ASUS ZenBook 14 UX434FAC-A5144T。噪音項目表現最好的是微軟Surface Book 2 13.5以及HP Spectre x360 13-aw0113na。

品牌信任度則是搜集2019年至2020年7月共5萬份來自歐洲地區消費者對於品牌的信任度，除了宏碁僅獲得3星評價外，其餘8大品牌都獲得5星評價。而在其他安全功能上，上述評測筆電中，僅有HP Spectre x360 13-aw0113na以及MacBook Pro 13(2020)不具備臉部辨識功能；而MacBook Pro 13(2020)、小米筆電Air 13.3、聯想Yoga C740這三款筆電則帶有指紋辨識功能。

那麼到底消費者應該如何選購電腦呢？主要還是要從自己的需求出發。筆記型電腦的性能主要與CPU、顯示卡、記憶體與硬碟相關，如果有影片剪輯的需求，建議選購搭配獨立顯示卡、記憶體8GB以上，且搭配SSD的款式。並且請選擇搭配正版作業系統的產品，目前常見系統包含Windows、macOS以及Linux系統。此外，一般來說筆電的電池續航力都可維持6~7小時左右，如果宣傳的指標過高或過低，都值得謹慎思考。

(科技)