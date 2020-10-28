美國大選於11月3日登場，外界關注結果如何影響國際與美中台關係。前立委沈富雄今天表示，從東亞角度來看這次大選，若拜登當選，選後局勢對於台灣來說，使得拒統的基礎趨穏、謀獨的驚喜銳減、經濟建設多元暢旺。對中國大陸而言，佯攻實守的局面不再硬撑，台海復歸平靜。

沈富雄指出，未來全世界反中局勢不會改變，但川普的作法會讓台灣與北韓實際受益，比如台幣升值、產業鏈回歸、國防工業更穩固等。

沈富雄說，對中國大陸來說，拜登當選，給予喘息機會，因為川普是暴君與昏君的綜合體，喜怒無常，把國家機器當作玩具，不按照規矩來玩國際遊戲，但不管誰當選，對中國大陸都是短空，中國大陸只能默默接受並轉變自己的體質，所以未必不是長多。

至於台海局勢，沈富雄認為，現在的共機繞台是佯攻，若中共在美國錢認輸會很難看，且難以對內交代，因此製造氣氛但不會攻台，若拜登當選，台海將復歸平靜，雖然台海未來會持續緊張，但大家不用擔心，拜登當選會有「拜賀之治」。

沈富雄指出，外交部長吳釗燮稱劇本很多，其實都在吹牛，民進黨政府只有「聯美、抗中、拒統」這個版本，還隱含謀獨，但謀獨只能做不能說，如果白宮換主人，這個劇本不會變，唯一變的是改變節奏，川普過去是戰鼓雷鳴的快板，而拜登就是流水的慢版。

沈富雄藉機呼籲國民黨，不用替民進黨操心，而是要利用機會立場與重整調整腳步，如果美國總統換人，國民黨更該把握機會。他也建議國民黨的兩岸論述，應採「拒統不反中」，談拒統是無耐的被動，不反中程度端看中共逼統的程度，若逼很緊就只能反中，另要把民進黨打為「謀獨反中」，如此一來，國民黨也許還有立足之地。

(中時 )