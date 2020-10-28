彰化是農業大縣，縣府積極推廣食農教育，28日上午彰化員林明湖國小，全校1至6年級共49位小朋友，與員林農會一同展開食農教育闖關成果驗收活動，現場小朋友在農會的協助下，都順利完成所有闖關活動，明湖國小校長賴登農表示，農會專人從9月開始到校教學，今天算是一個成果驗收，所有小朋友也都順利完成。

員林農會總幹事黃豐盛表示，縣府推廣食農教育再各級學校，員林農會協助設計課程，推廣「食當地、享當季、減少碳足跡」，並運用在課堂上，今天看到小朋友在闖關活動中，都能順利完成，代表農會所設計得課程，相當成功，讓所有小朋友在遊戲中學習。

農會設計課程相當活潑，從在地食材，認識員林各區的農特產，像是湖水在地的荔枝、龍眼、楊桃、芭樂等等，另外還有碳足跡的認識。(吳建輝攝)

明湖國小校長賴登農表示，在縣府支持下，從今年9月15日開始，縣府農業處、農會、改良場等專家，一共到學校辦理6場的食農教育課程，從在地農產認識，米食烹煮、蔬菜選購，到3章1Q標章認識等，一連串的課程，甚至到員林果菜市場參訪，讓小朋友獲益良多。

賴登農說，農會設計課程相當活潑，從在地食材，認識員林各區的農特產，像是湖水在地的荔枝、龍眼、楊桃、芭樂等等，另外還有碳足跡的認識，今天算是對小朋友課程吸收的總驗收，透過有趣的闖關活動，增加孩子對食農教育的喜愛與認識，今天所有小朋友也都順利完成考驗，成果豐碩。

農會透過有趣的闖關活動，增加孩子對食農教育的喜愛與認識，今天所有小朋友也都順利完成考驗，成果豐碩。(吳建輝攝)

(中時 )