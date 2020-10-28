先前指揮中心驗出一名從大陸江蘇返台確診的案五三零，今證實為檢體錯置，指揮中心經過人體核酸鑑定比對發現，案五三零的檢體實為案五三六，應為實驗室中人工作業及轉至檢體所造成的錯置，這也是案五三零後續二三四採皆為陰性的原因，等同是還大陸疾管單位一個公道。

指揮中心表示，經確認案五三零檢體遭錯置後，會將案五三零的原確診病例移除，同時將通知陸方與世界衛生組織的IHR窗口有關此案例的處置。

案五三零初次在機場檢驗的結果為強陽性，但隔日採檢的檢體就突然轉陰，且後續採檢的上呼吸道檢體也同為陰性，抗體亦為陰性，指揮中心當初一度認為是相當罕見的病程表現。

指揮官陳時中表示，十月十五日主動啟動採檢送驗與檢驗流程調查，將與案五三零同日入境並於機場採檢的所有個案，以及同日於指定機構實驗是檢驗的所有個案總共三十名，但當中僅有案五三六的二採結果為陽性。

指揮中心研判，經人體核酸鑑定比對後，確定當初檢驗案五三零的檢體實為案五三六，應該是在實驗室中因應不同檢驗儀器是用不同檢體管，而須人工節轉至檢體所造成的錯置，未來會鼓勵檢驗機構增加實驗室人力，強化實驗步驟中檢體的比對，同時積極引入自動化程度高的核酸檢驗機型，以減少人工手寫標號、轉管步驟，降低錯置機率。

(中時 )