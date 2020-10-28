雲林縣7個月大男嬰本月8日因從床上摔落受傷，由母親的潘姓同居男友開車送醫，後來轉往至嘉義長庚醫院急救，仍傷重不治，嘉義檢警相驗研判致命傷為顱骨骨折，潘姓男子涉有重嫌，因另案遭通緝，已發監執行。

住雲林縣東勢鄉的黃姓女子有1名2歲的兒子，她於今年3月中又生下1名男嬰，本月8日晚間8時許，這名男嬰喝完牛奶躺在床上，黃女晾完衣服後回房間，卻發現男嬰摔下床，她抱起男嬰，由潘姓同居男友開車送往診所求醫。

但男嬰的傷勢嚴重，轉送到雲林麥寮長庚醫院急救，後來又轉往嘉義長庚醫院搶救至當天晚上約10時40分仍宣告不治。

嘉義檢警會同法醫於9日相驗，男嬰沒有明顯外傷，為釐清死因，14日解剖發現頭部疑似被鈍器所傷，顱骨骨折應是致命傷，研判男嬰生前可能受虐，已通知雲林縣檢警。

據了解，潘男因詐欺等案件遭通緝，日前已發監執行，是否涉嫌虐死男嬰，有待雲林檢警追查出水落石出。

(中時 )