紐西蘭北島漢密頓市(Hamilton)日前發生一起驚悚案件，一位母親上完廁所後發現家中剛出生的嬰兒竟然被自己飼養的羅威那犬(Rottweiler)攻擊，嬰兒被咬得全身是傷、滿身是血，而且羅威那犬甚至還想把嬰兒埋進土裡，該母親目睹後崩潰哭喊，嬰兒最後仍不治身亡。

該事件發生在漢密頓市郊區恩德利(Enderley)一處民宅，該母親的鄰居表示，他聽到人群騷動聲，前往察看後才發現是該母親坐在草地上、抱著奄奄一息的嬰兒崩潰痛哭，嬰兒則滿身是血還沾有許多泥土，他說咬人的羅威那犬是該母親家裡新養的，經常跑出去外面闖禍。

鄰居表示，他稍早才把跑出去的羅威那犬帶回家中，剛成為新手媽媽的該母親還開心讓他看寶寶，「現在我有點內疚把狗帶回去。」目前羅威那犬已被動物管理機關帶走，等待調查結果出爐才會決定如何處置。

羅威那屬於中型犬有著很強的警覺性，不但體力旺盛、個性暴躁，對陌生人也非常警戒，而且帶有攻擊性，所以一般飼養羅威納的寵主都會選擇一些比較少人的地方溜達散步，因為人少可以減少羅威納突然出現咬人的事故，所以這也是少人飼養羅威納的原因之一。

(中時新聞網)