受到新冠肺炎衝擊影響今年國旅大爆發，交通部觀光局自9月30日至12月31日舉辦「台灣好行環島輕鬆趣」活動，市議員楊典忠28日質詢說，外縣市民眾詢問台灣好行，為什麼沒有台中路線？難道「台灣好行，台中不行」？市府觀光旅遊局長林筱淇說，業者因人力調度問題無人投標。

楊典忠說，台灣好行全台有59條路線，幾乎每年都會舉辦一次整體行銷大活動，但在台灣好行官方網站發現有各縣市的路線，竟然找不到台中市的台灣好行路線；中央推動台灣好行多年，竟然跳過第二大城台中市，不僅外縣市、甚至國外朋友無法在台灣好行網站看到台中市觀光路線；台中市似乎隔絕在國家大眾運輸觀光行銷外。

楊典忠指出，今年台中市政府爭取「台灣好行-谷關七雄線」，將以郵輪式公車模式營運，帶領旅客慢遊大坑步道、新社及谷關等山城景點，雖然中央給予補助，至今卻乏人問津，年底通車營運恐告吹；業者反映該路線沒有站在遊客觀點思考，每站半小時停留只能走馬看花，無法登山深度旅遊很難吸引遊客。

林筱淇說，台中市4月間獲得交通部400萬補助，因業者意願不高，面對無法克服的困難目前並不樂觀，如果沒有業者配合經費將被交通部收回；台灣好行市府會持續努力向交通部申請，今年因推谷關七雄台灣好行遇到困難，明年度爭取海線的台灣好行。

楊典忠表示，台中市山海屯有很多景點，以市府的角度可能認為偏遠景點，但是如果申請台灣好行路線，經營假日觀光旅遊非常符合台灣好行的條件。以海線為例，從高鐵站出發巡迴高美濕地、梧棲漁港、鐵砧山、外埔忘憂谷，甚至美軍越戰史蹟遊程等，都是海線值得深度推廣的景點秘境。

(中時 )