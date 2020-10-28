為加強後備軍人服務與聯繫，台中市政府於豐原區公所成立後備軍人輔導中心辦公室，負責執行後備軍人服務、聯繫、訪問、慰助及國軍人才招募等工作，並於災害發生時動員後備能量為民服務，讓台中市後備軍人組織更為壯大。

民政局副局長徐照山27日出席揭牌典禮，他表示，民政局業務包含輔導後備軍人，辦公室成立有助於輔導中心在台中市的服務，這也代表輔導中心未來的責任也越重大，相信豐原區後備軍人輔導中心一定能勝任此項任務。

豐原區後備軍人輔導中心遴選24幅繪畫寫生比賽第一名作品，於豐原區公所一樓大廳川堂後方展覽。（豐原區後備軍人輔導中心提供／王文吉台中傳真）

豐原區後備軍人輔導中心連辦15年國中小學繪畫寫生比賽」，集結各組別優秀得獎前三名作品製作成果畫冊。（豐原區後備軍人輔導中心提供／王文吉台中傳真）

豐原區後備軍人輔導中心主任江建德說明，在豐原成立辦公室，方便民眾洽詢，並推動地方後備軍人的工作，加強聯繫後備軍人的情誼。豐原區區長洪峰明期待未來後備軍人輔導中心與區公所持續密切合作，提升服務的品質與效能，成為造福社會的安定力量。

豐原區後備軍人輔導中心自2005年開始舉辦「豐原區國中小學繪畫寫生比賽」，遴選24幅國中與國小高年級組第一名作品，於豐原區公所一樓大廳川堂後方展覽，並集結各組別優秀得獎前三名作品，製作成果畫冊，與愛好文藝的文人雅士分享。

江建德說，繪畫寫生比賽從2005年舉辦至今15年，歷年保存的得獎作品數量可觀，僅存放於倉庫相當可惜，因此發想製作紀念畫冊，將優秀的美術作品讓更多人看到，希冀能激發愛好文藝的文人雅士，進而薰陶更多人。

(中時 )