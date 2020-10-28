根據統計，截至2020年9月30日全球發行之永續發展債券金額已達3,190億美元，已經超越2019年的總發行量，聯邦投信經理人余政民表示，除了ESG本身的永續發展概念受投資人重視外，今年爆發之新冠疫情更是幕後推手，也造就了新一波的ESG風潮，在綠債部分亦有消息傳出台灣電子大廠正著手準備發行，積極投入ESG的行列，現在不只各國政府持續關注且推行ESG，許多國際大廠也紛紛躋身ESG的隊伍，更凸顯ESG概念在未來的前景是十分可期！

隨著美國總統大選的時序越來越近，投資人多抱持著靜待市場不確定因素被削弱後再進場布局的觀望態度。聯邦投信表示，美國總統大選將在11月4日後大致塵埃落定，但新冠疫情帶來的影響卻持續加溫，不過根據國際信用評級機構S&P發布的報告指出，歐盟因應新冠疫情將推出7,500億歐元的振興基金，其中有1/3將投資在綠債，除此之外，德國更是搶下第一棒，為綠色債券籌資65億歐元，市場反應也十分熱絡，認購額甚至高達330億歐元，可見市場對ESG相關債券之關注度因疫情而更受多方矚目。

聯邦投信將在11月2日推出「聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金」。

(時報資訊)