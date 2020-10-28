周二美股漲跌互見，台股也在美股下周大選前，指數仍受壓抑，今日在台積電(2330)等大型電子走跌，中場一度大跌逾百點回探12800點以及月線關卡。最後一盤台積電跌幅收斂，台股收盤趺81點為12793點，成交值增至1762億元。

美股道瓊指數與標普500指數收黑，但科技股上揚帶動那斯達克指數收高。台積電ADR下跌0.02%，台積電(2330)今日開低，台股電金權值股早盤股價多整理。今日台股開低走低，仰賴部分中小型電子股以及傳產的機電、風電概念、生技等族群撐盤，但指數中場後一度跌至12761點，跌落月線之下，最後一盤由傳產股穩住盤勢，配合台積電並未收在最低，收盤跌3元至444元。台股最後一盤拉升24點，勉強守在月線附近。

美國在大選前通過新刺激法案的希望渺茫，加上疫情不斷增溫，市場悲觀，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於跌0.8%至漲0.64%，那斯達克指數相對強勢。台積電ADR下跌0.02%，聯電ADR上漲3.99%。

台積電ADR下跌0.02%，台積電(2330)今日開低，台股電金龍頭股股價早盤均整理，今日台股開低走低，仍在短期均線之下。

台股今日在台積電為首的半導體股價整理，TFT面板的友達(2409)在明天下午的法說會前股價壓回，以及蘋概股欠缺亮麗的表現；今日仍以中小型電子股撐盤，像是太陽能的茂迪(6244)、元晶(6443)等早盤股價續揚。傳產方面，以風力發電族群表現較佳，世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)等股價續強勢。

美國大選前，美股震盪，台股本周一及本周二緩跌，跌破5日及10日線。今日在電金領跌下，台股一度跌逾百點並隨著台積電下探月線支撐。收盤則在月線附近，守住季線。

台股今日開低震盪走低，以傳產股表現較為強勢，風電概念、生技等族群及傳產龍頭股撐住盤勢。

目前資金集中在中小型電子股以及DR股再度飆漲，盤面缺乏主流攻堅族群，預計本周台股將持續震盪整理的格局。由於下周美國總統大選在即，市場多空拉鋸，短期空方較占上風；後續需觀察下檔季線約12,740點是否有撐。

(時報資訊)