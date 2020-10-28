國內通報流感疫苗不良事件個案持續增加，今天再度增加件，截至今天為止共累積 件，包含4名死亡個案，國內流感疫苗接種率急速下降。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中承認，蘇院長有打給我。

南韓流感疫苗出現多名死亡個案，新加坡因此宣布暫停施打南韓製以及賽諾菲兩種疫苗。而國內台中也出現一名51歲男子在接種流感疫苗後出現急性多發性神經炎（GBS）的極少見疾病。

陳時中表示，施打率稍微下降，但沒有大幅下降，施打潮有緩解，兩個原因一個是擔心所以有觀望氣氛，其二是前陣子擁擠時，打較多，過去經驗也是打了四分之三左右時就會開始下降。

因此昨天才會特別開記者會說明，不良事件不等於是副作用，只是希望不良的時序等都可以通報，讓國民可以明白打疫苗的好處比好處大，利多於弊。

陳時中今天坦言：「昨天下午，蘇貞昌院長一項都很關心民生動態，所以跟我通過電話了解確實狀況，我就是照著記者會的內容向他說明，蘇院長希望我講清楚讓社會安心。」

(中時 )