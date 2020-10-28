56歲性格男星基努李維(Keanu Reeves)演過多部膾炙人口的電影。1994年的《捍衛戰警》，將他送上事業巔峰，爾後的《駭客任務》、《康斯坦汀：驅魔神探》更是叫好又叫座，電影票房飆升，也為他帶來超高人氣。

感情生活方面，一向低調的他，最為人知的就是他女友珍妮弗．賽姆疑似吸毒，導致原本即將臨盆的她，產下一死胎，之後在一場車禍中不幸喪生。這件事對基努李維的打擊相當大，自此之後，便一直維持單身生活；深情的他，多年後曾在一場訪問中說：「常有人以為，時間久了，痛苦也就過去了。錯了！當你深愛的人走了，你就是孤單的。」不少粉絲看時不時看到他頹廢的造型，讓人相當擔心是否無法走出傷痛。

基努李維(Keanu Reeves)與女友皆為個性低調的人 (圖/ 翻攝自網路)

走過低潮，單身20年的基努李維，終於迎來他的新戀情。對方是一位視覺藝 術家亞莉珊卓葛蘭特(Alexandra Grant)。兩人不僅同為個性低調的人，同時也有相同興趣。

兩人生活過得相當甜蜜 (圖/ 翻攝自網路)

浪漫吻別後，兩人帶著笑意離開 (圖/ 翻攝自網路)

近期，正在德國柏林拍攝新電影《黑客帝國4》的基努李維，一改過去長髮、落腮鬍的頹廢造型，一身勁裝搭配乾淨俐落的平頭，帥氣程度不減當年。這日基努李維下車後，他與女友雙雙來個浪漫吻別，看著兩人甜蜜的互動，也為2位感到開心，恭喜他們終於找到各自生命中對的那個人。

乾淨俐落的髮型，讓基努李維一秒回到帥氣型男 (圖/ 翻攝自網路)

(中時新聞網)