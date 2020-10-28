網路產業盛行，網紅、YouTouber、實況主等成為年輕世代想從事的熱門產業，影響甚至不輸藝人明星，其中，知名YouTuber「瑀熙」因外型亮眼、多才多藝，在多個平台發展，過去曾透露當實況主時，月入4萬、3年存72萬，如今轉當YTer，經常接業配，外界一直相當好奇她的收入狀況，她也拍片大方公開月收入，但數字卻出乎網友的想像。

面對外界好奇，YouTuber瑀熙去年就曾公開自己的收入情況，最近放火桃色勒索案鬧得沸沸揚揚，讓她這支影片又被挖出來討論，她當時分析實況主、網紅、YouTuber的收入狀況，拿自己為例，透露過去當實況主會跟平台簽約，會先給一筆高額的簽約金，且是美金，再加上粉絲斗內跟遊戲業配，平均一個月多則收入3、40萬，至少也有10萬元。

瑀熙大方公開月收入，1年前的價碼約月入80萬左右。(翻攝自瑀熙YT頻道)

而網紅的部分靠的是接業配，以她當時60萬粉絲數，業配一個case的價碼約3萬元，一個月平均接3至5篇，而YouTube頻道部分，主要有影片廣告收益以及業配收入，廣告收益部分一個月大概5000至1萬美金，平均月收入約20萬台幣。

而業配也有分別，瑀熙表示要看廠商要求的內容及難易度論價，還有大月跟小月之分，大月的話一個月可接50至60萬，小月也至少有30至40萬，而她三種類型都有在經營，月收入約莫有80萬，但她也建議要加入YT或實況的人要體認這不是很容易做，都需要長期經營，才能做出成績跟好收入。

看到瑀熙分享的個人收入，許多人都覺得依她的知名度來說，坦言「以為賺更多」，至少應月入百萬，因此對實際價碼覺得驚訝，但也有人表示這是1年前的數據，如今可能不只當初那樣，也嘆難怪越來越多人要開YT頻道，「一個月80、一年近千，這還叫僅喔」、「這行業賺的就那幾個，算是藝人了，月入幾百萬也很合理啦」。

(中時新聞網)