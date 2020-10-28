中央26日發函給各縣市，要求地方若有食安自治條例牴觸中央法規，應盡速修正，市長林右昌27日表示，昨天才收到公文，這次會期一定來不及修法，並強調地方自治法規和中央牴觸本身就無效，沒有修法問題。

林右昌說，現在議會已經開議，昨天才收到公文，這個會期來不及修自治條例，就法治上完全沒有問題，因地方自治法規和中央牴觸本就無效，行政單位必須依法行政，中央立法機關是立法院，法治面是清楚的，沒有修法問題。

至於如何因應萊克多巴安豬肉進口，林右昌說，台灣是科技大國，像科技零組件等小東西，都可管制非常好，在面對非洲豬瘟、新冠肺炎疫情也都一一克服，相信只要建立好機制、用心確認相關管制點，不會有太大問題。

林右昌進一步表示，可以從源頭管制、入關管制、市場管制三方面處理，層層把關到消費面，將國外進口、國內豬肉區分清楚，並分開場所販售，把資訊充分揭露，是食安把關重要作法，此外，也應強制標示透明，讓民眾完整接觸訊息，相信台灣的能力只要想做，一定能做好。

(中時 )